Belen e Antonino insieme, ma la crisi c'è stata. Ecco i dettagli… (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Continua il tira e molla tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese? Quando ormai le tracce dell'hair-stylist sembravano sparite dalla casa della showgirl, Ecco che il settimanale "Chi" li fotografa mano nella mano durante una passeggiata con Luna Marì per Milano. E poi via di corsa a rifugiarsi dal freddo nell'appartamento in pieno centro. Eppure, ammettono che la crisi c'è stata. Ma ora? Belen di solito si infastidisce alla vista dei flash, ma questa volta si mostra sorridente davanti ai fotografi del settimanale diretto da Alfonso Signorini e non fa nulla per nascondersi. Spingono a vicenda il passeggino e a tratti si tengono anche per mano. Lei in posa, lui più irrigidito davanti ai paparazzi, ma quando coccolano la loro Luna Marì si sciolgono in un mare di emozioni e sorrisi.

