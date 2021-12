Bari, ragazzo si getta nel vuoto a scuola e muore: aveva preso un brutto voto (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Non avrebbe retto a quel brutto voto preso a scuola. Per questo uno studente di 14 anni della provincia di Bari questa mattina si è lanciato dal primo piano del suo liceo, uno... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Non avrebbe retto a quel. Per questo uno studente di 14 anni della provincia diquesta mattina si è lanciato dal primo piano del suo liceo, uno...

