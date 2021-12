Barbara D’Urso, bomba a pomeriggio 5: “Le sue condizioni sono gravi” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “pomeriggio 5”, Barbara D’Urso ha intervistato un personaggio molto vicino a Lando Buzzanca. La sua confessione ha fatto tremare la conduttrice di Canale Cinque. #VIDEO A FINE ARTICOLO Continua a far discutere la polemica sorta attorno a Lando Buzzanca e alla compagna Francesca Della Valle. Stando ai recenti scoop, il matrimonio che la coppia avrebbe desiderato celebrare sembrerebbe esclusivamente essere una volontà della donna. L’attore, ricoverato in una clinica per problematiche di salute mentale, non sarebbe affatto in grado di intendere e di volere. “Le sue condizioni si sono aggravate“, ha spiegato la D’Urso ai microfoni di “pomeriggio 5”, prima di annunciare l’arrivo di un ospite che ha fornito ulteriori delucidazioni sulla vicenda. Si tratta di una ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “5”,ha intervistato un personaggio molto vicino a Lando Buzzanca. La sua confessione ha fatto tremare la conduttrice di Canale Cinque. #VIDEO A FINE ARTICOLO Continua a far discutere la polemica sorta attorno a Lando Buzzanca e alla compagna Francesca Della Valle. Stando ai recenti scoop, il matrimonio che la coppia avrebbe desiderato celebrare sembrerebbe esclusivamente essere una volontà della donna. L’attore, ricoverato in una clinica per problematiche di salute mentale, non sarebbe affatto in grado di intendere e di volere. “Le suesiaggravate“, ha spiegato laai microfoni di “5”, prima di annunciare l’arrivo di un ospite che ha fornito ulteriori delucidazioni sulla vicenda. Si tratta di una ...

