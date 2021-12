Banksy a Milano Centrale

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Le opere di Banksy spuntano all’improvviso, da un giorno all’altro, regalando un tocco di bellezza e uno spunto di riflessione. Così l’artista di Bristol conquista questa voltache ospita dal 3 dicembre 2021 al 27 febbraio 2022 la nuova mostra The World of Banksy – The Immersive Experience presso Galleria dei Mosaici, lato IV Novembre. Dopo il successo dell’esposizione al Teatro Nuovo diche ha fatto seguito alle edizioni di Parigi, Barcellona, Praga, Bruxelles e Dubai, l’arte di Banksy fa tappa a, una delle più belle stazioni al mondo, la “porta” per eccellenza della città meneghina che ogni giorno accoglie visitatori e viaggiatori offrendo sempre nuove esperienze. La mostra immersiva presenta più di 30 nuove opere mai esposte prima, tra cui “Ozone Angel”, “Steve ...

Ultime Notizie dalla rete : #Banksy Milano

- 'The World of' Galleria dei Mosaici, Stazione Centrale Dal 3 Dicembre fino al 27 Febbraio La mostra immersiva del più grande esponente della street art dall'identità sconosciuta ...... che gioca sull'ambiguità Official/Un - official, riferendosi alla mostra non ufficiale di... Lungi, infatti, dall'affossare o far cadere la provocazione dell'artista, il Comune die il ...