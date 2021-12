(Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Attenzione aie agli abbracci con i, durante le feste natalizie? Nessun problema: un grande affetto si può dimostrare anche con una, semplicecarica di affettuosità e di amore!”. A garantirlo è il più famoso dei nonni italiani,ovvero Lino, commentando all’AdnKronos la raccomandazione del Cts di stare attenti alle eccessive effusioni fra nonni e nipoti durante il giorno di, tradizionalmente dedicato ai pranzi in famiglia e allo scambio dei regali. “Parlando poi come Linoe non come– prosegue l’attore pugliese – ho la fortuna di avere nipoti grandicelli, tutti vaccinati: dunque, non ci sarà nessun problema ad abbracciarci e ad ...

Advertising

StraNotizie : Banfi-nonno Libero: 'Niente baci ai nipotini a Natale? Basta una sola carezza' - Mus1c_ : Lino Banfi che tenerezza. Per me sarà sempre Nonno Libero #BallandoConLeStelle - dennismantovan : RT @_mariells: Lino Banfi è quella persona che mi fa ridere un attimo e poi piangere l'attimo dopo. È davvero il nonno di tutti. #Ballando… - medicinekissyy : RT @_mariells: Lino Banfi è quella persona che mi fa ridere un attimo e poi piangere l'attimo dopo. È davvero il nonno di tutti. #Ballando… - _mariells : Lino Banfi è quella persona che mi fa ridere un attimo e poi piangere l'attimo dopo. È davvero il nonno di tutti. #BallandoConLeStelle -

Ultime Notizie dalla rete : Banfi nonno

Adnkronos

...a Lino, una lettera in cui il Santo Padre si complimenta per la carriera dell'attore, ma soprattutto per ciò che la sua carriera ha significato per il Paese, con queste parole: " L'essere...Uno dei personaggi comici e attori degli anni '60 - '70 più acclamati e apprezzati dal pubblico è senz'altro Lino. La simpatia e la cordialità dell'ex 'Libero' de 'Un Medico In Famiglia' ...Lino Banfi invita alla prudenza, niente effusioni il giorno di Natale. "Attenzione ai baci e agli abbracci con i nipotini, durante le feste natalizie? Nessun problema: un grande affetto si può dimostr ...Una storia che arriva a coinvolgere anche il Papa. Lino Banfi racconta la vera storia del matrimonio con Lucia L'85enne Nonno d'Italia , come lo ha definito lo stesso Papa Francesco , ha aperto il bau ...