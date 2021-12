Banca Ifis | il rapporto sulla mobilità sostenibile | cosa chiedono gli abitanti delle grandi città

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Potenziare il trasporto pubblico in ottica green. Investire nellaintegrata: treno, bicicletta, auto, metropolitana, piedi. Promuovere sconti e tariffe agevolate per incentivare l'uso dei mezzi pubblici. Aumentare la sicurezza stradale per ciclisti e pedoni. Sono quattro le leve di sviluppo scelte dai cittadinimetropoli di Milano, Roma e Napoli per aumentare il grado di benessere percepito e migliorare lanelledi residenza, hinterland compresi. Lo dice il«Laurbana vista dai cittadini» direalizzato su un campione ditreitaliane selezionate per dimensione, sviluppo e geografia. Ancora oggi ben il 39% degli spostamenti ...