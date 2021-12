Aurora Ramazzotti: al naturale e con il body di pizzo è una bomba! (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Aurora Ramazzotti sfoggia un body nero di pizzo completamente al naturale, senza trucco; la figlia di Eros e Michelle è una bomba. La Ramazzotti sensuale in body e acqua e sapone (foto: Instagram).Da molti vista solamente come la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora si sta però facendo strada nel mondo dello spettacolo, per costruirsi una carriera basata solamente sui suoi sforzi. Dopo l’esperienza al fianco della mamma Michelle con Vuoi scommettere?, la Ramazzotti ha avuto la grande chance di condurre il programma di Italia 1 Mistery Land, al fianco di Alvin; purtroppo per lei il programma non è andato bene ed è stato chiuso quasi subito. Nonostante questo, Aurora ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 1 dicembre 2021)sfoggia unnero dicompletamente al, senza trucco; la figlia di Eros e Michelle è una bomba. Lasensuale ine acqua e sapone (foto: Instagram).Da molti vista solamente come la figlia di Erose Michelle Hunziker,si sta però facendo strada nel mondo dello spettacolo, per costruirsi una carriera basata solamente sui suoi sforzi. Dopo l’esperienza al fianco della mamma Michelle con Vuoi scommettere?, laha avuto la grande chance di condurre il programma di Italia 1 Mistery Land, al fianco di Alvin; purtroppo per lei il programma non è andato bene ed è stato chiuso quasi subito. Nonostante questo,...

