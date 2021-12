Aumento Pensioni 2022, i nuovi importi: cosa cambia, a chi spetta e tutte le novità (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Aumento Pensioni. Nuovo anno, nuova vita. A partire dal primo gennaio del 2022, le Pensioni degli italiani saranno riviste al rialzo per via del fenomeno dell’inflazione. L’Aumento massimo sarà dell’1,7% e andrà a calare in base all’importo dovuto e corrisposto. Il cambiamento delle Pensioni degli italiani non riguarderà, però, solamente le Pensioni Inps dirette (cioè quelle di vecchiaia, anzianità, anticipata) ma anche altri tipi di assegni. In particolare, verrà messo mano anche alle Pensioni di invalidità e di inabilità, l’assegno e la pensione sociale e le Pensioni ai superstiti. Per farla breve, chiunque percepisce un qualche tipo di assegno Pensionistico, vedrà un Aumento, seppur ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 dicembre 2021). Nuovo anno, nuova vita. A partire dal primo gennaio del, ledegli italiani saranno riviste al rialzo per via del fenomeno dell’inflazione. L’massimo sarà dell’1,7% e andrà a calare in base all’importo dovuto e corrisposto. Ilmento delledegli italiani non riguarderà, però, solamente leInps dirette (cioè quelle di vecchiaia, anzianità, anticipata) ma anche altri tipi di assegni. In particolare, verrà messo mano anche alledi invalidità e di inabilità, l’assegno e la pensione sociale e leai superstiti. Per farla breve, chiunque percepisce un qualche tipo di assegnostico, vedrà un, seppur ...

Advertising

CorriereCitta : Aumento Pensioni 2022, i nuovi importi: cosa cambia, a chi spetta e tutte le novità - AnselmiRossy : @sarabanda_ @GIANGI774 Ti sbagli Gianfranco in alcuni anni sulle pensioni sono stati bloccati una parte dell'aument… - serenel14278447 : Via libera all’aumento delle pensioni: dal primo gennaio l’assegno cresce fino all’1,7% - andreinazaccar1 : RT @laperlaneranera: ?????????????? Draghi: crescita Italia 4,2% nel 2021 ma è probabile sia più alta?? DIMENTICA di Nominare, gli Indicator… - LaStampa : Via libera all’aumento delle pensioni: dal primo gennaio l’assegno cresce fino all’1,7% -