Atletica, Tamberi vince l’Inspiration Award per l’oro condiviso di Tokyo 2020 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Un premio per Gianmarco Tamberi e Mutaz Barshim, che alle Olimpiadi di Tokyo 2020 hanno deciso di condividere la medaglia d’oro del salto in alto. La World Athletics, l’organo mondiale dell’Atletica leggera, ha deciso infatti premiare il gesto di rispetto e amicizia che ha incarnato lo spirito olimpico. L’azzurro e il qatarino hanno ricevuto l’Inspiration Awards nel corso della cerimonia World Athletics Awards 2021. Il presidente Wa Sebastian Coe ha premiato l’azzurro, ricordato la sua rinascita dopo l’infortunio di Montecarlo che gli ha impedito di volare a Rio 2016. ”È ‘crazy’, una storia incredibile, non riesco ancora a realizzare cosa sia accaduto. Ho lavorato duramente per questo obiettivo” ha detto Tamberi intervenendo in collegamento ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Un premio per Gianmarcoe Mutaz Barshim, che alle Olimpiadi dihanno deciso di condividere la medaglia d’oro del salto in alto. La World Athletics, l’organo mondiale dell’leggera, ha deciso infatti premiare il gesto di rispetto e amicizia che ha incarnato lo spirito olimpico. L’azzurro e il qatarino hanno ricevutos nel corso della cerimonia World Athleticss 2021. Il presidente Wa Sebastian Coe ha premiato l’azzurro, ricordato la sua rinascita dopo l’infortunio di Montecarlo che gli ha impedito di volare a Rio 2016. ”È ‘crazy’, una storia incredibile, non riesco ancora a realizzare cosa sia accaduto. Ho lavorato duramente per questo obiettivo” ha dettointervenendo in collegamento ...

Advertising

sportface2016 : #Atletica #WorldAthleticsAwards, Gianmarco #Tamberi vince l'Inspiration Award con #Barshim per l'oro condiviso a… - marisaNausicaa : RT @atleticaitalia: #atletica ?? GIANMARCO TAMBERI PREMIATO DA WORLD ATHLETICS ?? Al campione olimpico del salto in alto @gianmarcotamber l'… - atleticaitalia : #atletica ?? GIANMARCO TAMBERI PREMIATO DA WORLD ATHLETICS ?? Al campione olimpico del salto in alto… - _Sport_Calcio_ : ?? @Gazzetta_it Sports Awards, gli ori dell’atletica in nomination ?? Jacobs e Tamberi candidati per l’uomo dell’anno… - _Sport_Calcio_ : RT @atleticaitalia: ?? @Gazzetta_it Sports Awards, gli ori dell’atletica in nomination ?? Jacobs e Tamberi candidati per l’uomo dell’anno, P… -