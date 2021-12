Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 30 novembre 2021

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Idei programmi più visti di30, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film tv La stagione della caccia – C’era una volta Vigata ha totalizzato 2804 spettatori (13.27% di share). Il film Il richiamo della foresta su Canale5 ha conquistato in media 2850 spettatori (share 13.94%), mentre il programma di infotainment Le Iene Show su Italia1 ha realizzato 1516 spettatori (9.69%). Su Rai2 la puntata del reality show Il Collegio, ha portato a casa 1101 spettatori (5.50%), mentre la puntata del programma #Cartabianca su Rai3 ne ha avuti 935 spettatori (4.80%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Fuori dal Coro ha totalizzato 983 spettatori ...

infoitcultura : Ascolti tv di martedì 30 novembre 2021: La stagione della caccia – C'era una volta Vigata (13.3%), Il richiamo dell…

DayTime Pomeriggio, idel 30 novembre 2021 RAI 1 Oggi è un altro giorno : 1.767.000 spettatori con il 14.1%. Il paradiso delle signore : 2.003.000 spettatori con il 18.4% di share. La ...Gli altriAuditel, con spettatori e share, relativi ai programmi ti in prima serata ieri 29 ...tv 30 novembre 2021: Access Prime Time Il podio dei programmi più visti in Access Prime Time ...