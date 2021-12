Ariccia | parte l’iniziativa “Foresta di Natale” al Parco Romano Biodistretto di Monte Gentile

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Musica Live, Attività CreAttive per bambini. Ilè un luogo ideale e magico per accogliere ladi. Questo evento si svolgerà tutti i week end di Dicembre dalle 8,30 alle 16. All’aperto, respirando aria frizzante tra le querce secolari, contadini, artisti, artigiani si daranno appuntamento per creare un’atmosfera natalizia festiva piacevole e rilassante per scelte giuste, etiche e consapevoli di doni e regali. L’Albero dispiccherà in mezzo all’agorà fra i banchi dei produttori agricoli, costruito con i legni e materiali di scarto all’insegna delle 3 “R”: riduci, riusa, ricicla, addobbato con la frutta saporita e succosa, proveniente dagli orti dei coltivatori locali e autentici, che nessuna multinazionale potrebbe recapitare a domicilio. ...