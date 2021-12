Appello al Presidente del Consiglio. Sciogliere subito le organizzazioni neofasciste (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Prima che sia troppo tardi. L’assalto alla sede nazionale della Cgil avvenuto il 9 ottobre 2021 e l’aggressione al pronto soccorso del Policlinico, preceduti da gravi atti riguardanti le sedi periferiche della Cisl e della Uil ci portano a porle un tema, che risulta oramai improcrastinabile: lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste come previsto dalla XII Disposizione finale della Costituzione e prescritto dalla legge Scelba del 1952. Lo scioglimento è da anni richiesto da un vasto arco di forze, ad oggi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Prima che sia troppo tardi. L’assalto alla sede nazionale della Cgil avvenuto il 9 ottobre 2021 e l’aggressione al pronto soccorso del Policlinico, preceduti da gravi atti riguardanti le sedi periferiche della Cisl e della Uil ci portano a porle un tema, che risulta oramai improcrastinabile: lo scioglimento dellecome previsto dalla XII Disposizione finale della Costituzione e prescritto dalla legge Scelba del 1952. Lo scioglimento è da anni richiesto da un vasto arco di forze, ad oggi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

giuliabarbucci : RT @cgilnazionale: I promotori dell'appello 'Uniamoci per salvare l'Italia' scrivono al Presidente del Consiglio #MarioDraghi @Palazzo_Chig… - Debora72174569 : RT @libera_annclm: I promotori dell'appello 'Uniamoci per salvare' l'Italia (tra cui @Anpinazionale @ArciNazionale @cgilnazionale @CislNaz… - gattorandi : RT @CollotMarta: Qui l'appello che ho deciso volentieri di sottoscrivere assieme a @Giul_Granato e ad altri membri dell'Esecutivo di @poter… - TweetsdiTeo : RT @Anpinazionale: I promotori dell'appello 'Uniamoci per salvare' l'Italia (tra cui #ANPI @ArciNazionale @libera_annclm @cgilnazionale @Ci… - chiamatemibobo : RT @Anpinazionale: I promotori dell'appello 'Uniamoci per salvare' l'Italia (tra cui #ANPI @ArciNazionale @libera_annclm @cgilnazionale @Ci… -