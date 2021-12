Antonello Venditti | “L’Arte al centro della storia” | il concerto evento a Castellammare di Stabia

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ununico nella sua specificità, quello che vedràprotagonista il 7 dicembre adi. Promosso dal Comune di, in sinergia con il MiC MinisteroCultura e con il Parco Archeologico di Pompei, ildel grande artista romano nasce dall’esigenza di valorizzare l’area archeologica degli Scavi di. Un’operazione culturale di ampio respiro, che s’inserisce all’interno dell’IMAGinACTION Tour – Festival Internazionale del Videoclip, da sempre a supporto dei beni culturali e ambientali del nostro Paese. “Attraverso le riprese di immagini che partendo dal Museo di Quisisana arrivano fino agli Scavi die per finire a quelli di Pompei, ...

... congressi politici e professionali, raduni religiosi, concerti (nel 1976 per il festival dei Giovani Socialisti salirono sul palco uno dopo l'altro, Edoardo Bennato, Angelo ...Il dirigente scolastico,, si è detto soddisfatto dell'iniziativa definendola "assai proficua" perché capace di "suscitare particolare interesse nei ragazzi che hanno partecipato ...“Ci è pervenuta una proposta per realizzare un evento culturale di alto profilo sull’arenile stabiese, con un artista di grande levatura internazionale come Antonello Venditti, ambasciatore Unesco, pe ...Ci sarà anche Castellammare di Stabia tra le realtà che Venditti, ambasciatore Unesco, intende promuovere nel suo progetto di promozione culturale sui territori. Il concerto sarà preceduto da una conf ...