Anteprima Aston Martin V12 Vantage | il ruggito dell' edizione finale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Anteprima Aston

QN Motori

V12 Vantage, il logo Leggi ora: Consegnata la prima hypercarMartin Valkyrie... visto anche l'ottimo Gran Premio di Stroll con l'altraMartin. A Jeddah il nuovo tracciato ... 'Il circuito sembra molto interessante - ha affermato Vettel nella classicadel weekend . E'...Il decimo posto conquistato in Qatar non rende giustizia alla prestazione di Sebastian Vettel. Il tedesco infatti è stato penalizzato in partenza da un ruota a ruota con Bottas, che lo ha relegato in ...Sports Mole anticipa lo scontro di Premier League di mercoledì tra Aston Villa e Manchester City, tra cui pronostici, notizie sulla squadra e possibili formazioni. Due su due sotto la tutela di Steven ...