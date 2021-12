Andrea Damante ha tradito Giulia De Lellis con tre amiche: ecco chi sono (FOTO) (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dietro ai tradimenti dell’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Damante alla ex fidantaza Giulia De Lellis pare ci fossero tre amiche della giovane influencer. Ma chi sono queste ragazze che hanno tradito la fiducia della De Lellis andando a letto con il dj veronese? ecco i nomi più gettonati che circolano sul web… Leggi anche: Uomini e Donne:… L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dietro ai tradimenti dell’ex tronista di Uomini e Donne,alla ex fidantazaDepare ci fossero tredella giovane influencer. Ma chiqueste ragazze che hannola fiducia della Deandando a letto con il dj veronese?i nomi più gettonati che circolano sul web… Leggi anche: Uomini e Donne:… L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

iperuranio__ : Comunque non di vede un trono classico decente dai tempi di Andrea Damante, pensate come stiamo messi #uominiedonne - Carmen90877924 : Damante da sempre sotto mille treni per Giulia, Zelletta per Natalia, Marco per BeValli, Ludovica per Fabio,Luca pe… - stronzaalcubo : Anch’io voglio un Andrea Damante - luceecenere_ : Questo posto supera tutti i posti in cui siamo stati, però tu superi sempre tutto! In Andrea Damante anche per me g… - mattiiazanin : raga, non io nel post di andrea damante al palma -