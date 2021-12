ALVISE RIGO MOLESTATO COME GRETA? UNA FOLLIA! MARA VENIER MINACCIA AZIONI LEGALI

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 1 dicembre 2021)dà una bottarella al sedere di? Apriti cielo! Chi ha seguito la scorsa puntata di Domenica In e il contesto divertito e di goliardica complicità nel talk su Ballando non ha avuto nulla da obiettare e si è fatto due risate. Qualcuno ha approfittato per alzare un polverone.non ci sta e. Stupore da, paragonato aBeccaglia, la giornalista molestata in diretta tv. Paragoni senza senso ma c’è chi li ha scritti. Interpellata dall’Adnkronos,ha rispedito al mittente ogni accusa,ndo. Vergognoso ...