Altra tegola per il Milan: Kjaer k.o. al ginocchio, fuori dopo 30 secondi (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Piove sul bagnato in casa Milan. Come se non bastassero i tanti lungodegenti e i k.o. più recenti di Giroud (lesione muscolare) e Bennacer (labirintite), Pioli perde anche Kjaer. Ed è una pessima ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Piove sul bagnato in casa. Come se non bastassero i tanti lungodegenti e i k.o. più recenti di Giroud (lesione muscolare) e Bennacer (labirintite), Pioli perde anche. Ed è una pessima ...

Advertising

prinsnikolaj : RT @Gazzetta_it: Altra tegola per il Milan: Kjaer k.o. al ginocchio, fuori dopo 30 secondi - Divorex8 : RT @NapolitanoIda: Altra tegola in testa per il CDX e DX Grazie @Mov5Stelle @val_ciarambino ????? - sportli26181512 : Altra tegola per il Milan: Kjaer k.o. al ginocchio, fuori dopo 30 secondi: Altra tegola per il Milan: Kjaer k.o. al… - MAlembrator18 : RT @Gazzetta_it: Altra tegola per il Milan: Kjaer k.o. al ginocchio, fuori dopo 30 secondi - Gazzetta_it : Altra tegola per il Milan: Kjaer k.o. al ginocchio, fuori dopo 30 secondi -