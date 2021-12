Allerta Meteo della Protezione Civile, temporali al Centro/Sud: allarme giallo in Calabria (Di mercoledì 1 dicembre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 1 dicembre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

DPCgov : ????? Temporali, venti molto forti e mareggiate al Centro-Sud. ???? #AllertaARANCIONE, giovedì #2dicembre, su Lazio, Ca… - DPCgov : ???? #AllertaARANCIONE, giovedì #25novembre, su settori della Calabria ???? #AllertaGIALLA in dieci regioni ? In arri… - DPCgov : ??Venerdì #26novembre ???? #allertaROSSA in Calabria ???? #allertaARANCIONE in Basilicata, Calabria, Campania e Puglia.… - evsromanoff : allerta meteo arancione e il sindaco non si decide a chiudere le scuole - infoitinterno : Scuole chiuse nel Napoletano con l'allerta meteo arancione: ecco la mappa completa -