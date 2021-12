Alex Pompa | parla il giovane che uccise il padre per difendere la madre | «Tornassi indietro preferirei morire io»

Advertising

fanpage : Alex Pompa è stato assolto: il ragazzo ha ucciso suo padre all'apice dell'ennesima violenza contro la madre nel ten… - ilpost : Alex Pompa, il 20enne che uccise il padre violento, è stato assolto - Gianna47428351 : RT @CalaminiciM: Alex Pompa, il ragazzo che ha ucciso il padre per difendere la madre, dice che tornando indietro mai lo rifarebbe e piutto… - CalaminiciM : Alex Pompa, il ragazzo che ha ucciso il padre per difendere la madre, dice che tornando indietro mai lo rifarebbe e… - RaiPortaaPorta : Alex Pompa, perché è stato assolto? Variante Omicron: apparentemente più contagiosa ma meno pericolosa della Delta… -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Pompa

Parla del difficile rapporto col genitore, assolto in primo grado per avere ucciso il padre violento . Occasione una intervista che andrà in onda questa sera su Rai 1, a Porta a Porta. "Il ...Ospite di 'Porta a Porta' , in onda questa sera su Raiuno, ha parlato, il ventenne assolto il 24 novembre scorso dalla Corte d'assise di Torino perchè 'il fatto non costituisce reato' ...TORINO. «Con lui è sempre stato difficile, fin da quando ero piccolo, e ho vissuto i suoi gesti violenti nei confronti miei, di mio fratello e soprattutto di mia mamma. Ma non ho mai smesso di voler b ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Uccise padre per difendere la madre, Alex Pompa: “Tornassi indietro preferirei morire io” ...