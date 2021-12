Alex Belli on fire contro Delia: “Stai ferma a casa, hai i conti correnti pieni, non rompere” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Vi abbiamo raccontato che nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello VIP è successo un po’ di tutto. Alex Belli ha anche pensato di lasciare la casa, ritenendo questo il solo modo per staccarsi da Soleil Sorge prima che le cose precipitino. Lei però lo ha invitato a restare, a non scappare dai problemi perchè le cose vanno risolte. Alex poi parlando con Gianmaria Antinolfi ha anche espresso il suo rammarico nei confronti di Delia che a suo dire, non si sarebbe comportando nel migliore dei modi ( lei ovviamente). Per l’attore infatti, la Duran non avrebbe dovuto cedere alle interviste e avrebbe anche dovuto evitare di scrivere cose sui social, aspettando che lui fosse di nuovo a casa, nella vita reale, per avere il confronto. Alex ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Vi abbiamo raccontato che nelle ultime ore nelladel Grande Fratello VIP è successo un po’ di tutto.ha anche pensato di lasciare la, ritenendo questo il solo modo per staccarsi da Soleil Sorge prima che le cose precipitino. Lei però lo ha invitato a restare, a non scappare dai problemi perchè le cose vanno risolte.poi parlando con Gianmaria Antinolfi ha anche espresso il suo rammarico nei confronti diche a suo dire, non si sarebbe comportando nel migliore dei modi ( lei ovviamente). Per l’attore infatti, la Duran non avrebbe dovuto cedere alle interviste e avrebbe anche dovuto evitare di scrivere cose sui social, aspettando che lui fosse di nuovo a, nella vita reale, per avere il confronto....

