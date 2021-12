Al Torino Film Festival 2021 ho visto ‘Santa Lucia’: se per guardare è meglio essere ciechi (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Un vecchio emigrato italiano in Argentina riceve una telefonata da Napoli: la madre è morta. E’ cieco e il viaggio non sarà facile, ma decide di partire lo stesso per “rivedere” la madre. Ma cosa rivedrà? La trama di Santa Lucia, opera prima di Marco Chiappetta presentata in questi giorni al Torino Film Festival e in uscita a febbraio, si può riassumere in due righe. E, secondo il vecchio adagio che circolava un tempo tra i produttori, se un soggetto si riassume in poche righe vuol dire che è buono. Roberto, questo è il nome del cieco, ha un fratello, Lorenzo, che non vede da quarant’anni, da quando ha lasciato Napoli. Lo ritrova all’aeroporto e con lui riscopre una città che si annuncia misteriosa e spiazzante. Una Napoli deserta e silenziosa, dove i palloni rotolano lungo le scalinate che scendono dalla collina senza incontrare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Un vecchio emigrato italiano in Argentina riceve una telefonata da Napoli: la madre è morta. E’ cieco e il viaggio non sarà facile, ma decide di partire lo stesso per “rivedere” la madre. Ma cosa rivedrà? La trama di Santa Lucia, opera prima di Marco Chiappetta presentata in questi giorni ale in uscita a febbraio, si può riassumere in due righe. E, secondo il vecchio adagio che circolava un tempo tra i produttori, se un soggetto si riassume in poche righe vuol dire che è buono. Roberto, questo è il nome del cieco, ha un fratello, Lorenzo, che non vede da quarant’anni, da quando ha lasciato Napoli. Lo ritrova all’aeroporto e con lui riscopre una città che si annuncia misteriosa e spiazzante. Una Napoli deserta e silenziosa, dove i palloni rotolano lungo le scalinate che scendono dalla collina senza incontrare ...

Advertising

GassmanGassmann : Alessandro Gassmann: 'Io, giurato al Torino Film Festival in cerca di emozioni. E l'anno prossimo celebrerò il cent… - foodaffairs_it : Caffè Vergnano partner della 39° edizione del Torino Film Festival - CinemApp_Cinema : The Girl in the Fountain, Monica Bellucci racconta Anita Ekberg. Presentato al Torino Film Festival e dal 1° dicemb… - matitaoscura : #cominghomeinthedark, il film d'apertura de Le stanze di Rol al @torinofilmfest, è un horror on the road feroce e b… - mymovies : The Girl in the Fountain, Monica Bellucci racconta Anita Ekberg. Presentato al Torino Film Festival e dal 1° dicemb… -