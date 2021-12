Aiuta il fidanzato ad abusare di una bambina: l'orrore filmato dal pedofilo (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ha Aiutato il fidanzato ad abusare di una bambina per 'renderlo felice'. La donna Shannon Vicary, assistente sociale di 24 anni è stata dichiarata colpevole di aver organizzato gli incontri tra la ... Leggi su leggo (Di giovedì 2 dicembre 2021) Hato iladdi unaper 'renderlo felice'. La donna Shannon Vicary, assistente sociale di 24 anni è stata dichiarata colpevole di aver organizzato gli incontri tra la ...

