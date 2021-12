“A Natale | tavoli separati” L’ultima trovata per rovinarci le feste

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Per i vaccinati sarà unnormale”. Non più tardi di una settimana fa Mario Draghi presentava in conferenza stampa il super green pass e lo faceva vendendolo come lo strumento necessario per salvare le festività natalizie. Salvarle ai vaccinati ovviamente, dei non vaccinati chissenefrega, visto che abbiamo appurato che senza siero non possono essere considerati parte della società. Peccato spunti sempre qualche grande esperto a rompere le uova nel paniere del premier, anche se per restare in tema sarebbe più opportuno dire “le palle dell’albero di”. Un po’ com’è accaduto in queste ore col pasticciaccio fatto con la circolare firmata da Giovanni Rezza e dal ministero dell’Istruzione sul ritorno in Dad di un’intera classe in caso di positività di un solo alunno. Il tutto all’insaputa Draghi che, venuto a conoscenza dell’operazione, ha subito ...