8 secondi Giletti sotterra la no Green pass Schilirò | tragica figura di palta | lei balbetta | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 dicembre 2021) "Come mi spiega che l'articolo di Lancet è sparito dal web?". Nunzia, in collegamento con Massimoa Non è l'arena, cavalca le teorie del complotto di no vax e no. Il riferimento è a una articolo della prestigiosa rivista scientifica in cui riflettendo della carica virale dei vaccinati si sottolineava il loro ruolo nel contagio e si invitava a non usare l'espressione "pandemia dei non vaccinati" per questa terza e quarta ondata di Coronavirus. "Io il 20 novembre me lo sono salvato sul mio telefono e ora non si trova più", accusa il vicequestore sospeso. "Quindi mi dice che qualcuno lo ha cancellato? Ma per piacere", allarga le braccia Luca Telese, in studio a La7. Allarisponde anche la professoressa del Sacco Maria Rita ...