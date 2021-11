Zona bianca, gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 29 novembre (Di martedì 30 novembre 2021) La nuova colorazione delle regioni italiane a partire da lunedì 29 novembre, indicativa per quanto concerne l’effettivo impatto del Coronavirus in territorio nostrano. L’incremento di contagi riscontrato nelle ultime settimane modifica la cartina a colori dell’Italia a colori, con tutte le regioni che rimangono in Zona bianca ad eccezione del Friuli Venezia Giulia che passa in giallo. Si salva per pochissimo la provincia di Bolzano che però dovrebbe entrare in giallo dal 6 dicembre. Di seguito la colorazione delle regioni da lunedì 29 novembre. LA nuova colorazione delle regioni A ... Leggi su sportface (Di martedì 30 novembre 2021) Laitaliane a partire da29, indicativa per quanto concerne l’effettivo impatto del Coronavirus in territorio nostrano. L’incremento di contagi riscontrato nelle ultime settimane modifica la cartina a colori dell’Italia a colori, con tutte leche rimangono inad eccezione del Friuli Venezia Giulia che passa in giallo. Si salva per pochissimo la provincia di Bolzano che però dovrebbe entrare in giallo dal 6 dicembre. Di seguito lada29. LAA ...

Advertising

stebellentani : Nel mondo reale, uscendo da un'infodemia insopportabile, domani il 98% degli italiani entrerà nel mese di dicembre… - Corriere : Super green pass già in zona bianca, multe e controlli: cosa cambia da lunedì 6 dicembre - sportface2016 : +++Dal 6 dicembre, anche in zona bianca, potranno accedere agli stadi e palazzetti di tutta #Italia solamente perso… - dellorco85 : - A fine novembre 2020 non avevamo i vaccini, circa 600 decessi giornalieri, metà Italia in zona rossa. - A fine n… - Azzurra54227165 : RT @raffaeleg50: Hanno sospeso fuori dal coro e diritto e rovescio. Adesso noi sospendiamo anche zona bianca non guardandola più.Vedremo la… -