Zielinski contro il Sassuolo può raggiungere Maradona | il traguardo

(Di martedì 30 novembre 2021)-Napoli può rappresentare un grandeper Piotrnella storia del Napoli. Il polacco che in questa stagione di Serie A è andato ben quattro volte a segno, tra cui due volte nelle ultime due partite prima con l'Inter e poi con la Lazio, fornendo due assist ha da subito mostrato buoni propositi per questo campionato in corso. Piotr, Napoli-Cagliariraggiungepre presenze E non solo, domani al Mapei Stadium potràun altro grande: agguantare Diego Armandocon 257 presenze posizionandosi al diciassettesimo posto all-time della storia partenopea. Al momento il centrocampista azzurro è fermo a quota 256 presenze.

Ultime Notizie dalla rete : Zielinski contro

... con Lobotka , apparso in crescitala Lazio , in ballottaggio con il rientrante Demme per fare coppia con Fabian Ruiz . Un dubbio alberga pure sulla trequarti, dove Elmas insidia un...Confermato tutto il gruppo vistola Lazio, ad eccezione di Manolas che si è fermato questa ... Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani; Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka,; ...Successivamente il gruppo si è sposato in campo dove ha svolto torello, lavoro tattico, partita a campo ridotto. Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Manolas non prend ...SEGUI LA DIRETTA DI SASSUOLO-NAPOLI. Sassuolo-Napoli, le probabili formazioni. SASSUOLO (4-3-3): 47 APPROFONDIMENTI SERIE A Napoli-Lazio 4-0: Mertens trascina i suoi, Zielinski e Ruiz. Per quanto rigu ...