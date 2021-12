Zanetti | «Ci piacerebbe un giorno essere come l’Atalanta ma ci si arriva anche attraverso le batoste»

(Di martedì 30 novembre 2021) Paoloha parlato nel post partita di Atalanta-Venezia: le parole del tecnico dei lagunari Paoloha parlato nel post partita di Atalanta-Venezia. Di seguito le parole del tecnico dei lagunari. ATALANTA – «Hanno dimostrato le loro qualità: il loro è un percorso che è iniziato tanto tempo fa. Si vede: sono coesi, hanno qualità. Noi siamo all’inizio, ciunloro ma ci siqueste. Oggi abbiamo rinunciato a qualche giocatore importante, giocare in pochi giorni contro Inter e Atalanta lo paghi: non siamo stati performantifisicamente». CONTRACCOLPO – «Ora devobravo io: il rischio di queste gare è quello ...

Le dichiarazioni di Zanetti alla vigilia Il tecnico del Venezia, Paolo Zanetti, ha detto che non ... Mi piacerebbe portare a casa anche qualcosa da Bergamo, a partire ovviamente dai punti, ma dobbiamo ...BERGAMO - Dopo la gara con l'Atalanta il tecnico del Venezia, Zanetti, è intervenuto a Dazn: "L'Atalanta ha dimostrato le proprie qualità: loro arrivano da un percorso iniziato da tanto tempo e si ved ...