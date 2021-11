(Di martedì 30 novembre 2021) Il Movimento 5 stelle ha detto sì ale al finanziamento privato in regime fiscale agevolato. I militanti che erano chiamati a esprimersi sulla piattaforma pentastellata tra ieri e oggi, secondo quanto risulta ad Huffpost, hanno dato il via libera alla proposta messa al voto da Giuseppe Conte con il 72% di sì contro solamente il 28% di no. “La stragrande maggioranza. Se accettiamo il principio della democrazia diretta, è questo” ha commentato Conte.

Advertising

borghi_claudio : Ecco, almeno in Svizzera adesso sanno che la maggioranza è favorevole al green pass (e quindi è giusto metterlo) ma… - SkyTG24 : #Svizzera, referendum sulla legge anti-#Covid: vince il Sì al #GreenPass con il 62% - tvdellosport : ?? #MESSI VINCE IL PALLONE D’ORO Lionel #Messi vince il suo settimo Pallone d’Oro, secondo #Lewandowski, terzo… - DavideCovello : RT @FulvioPaglia: Questa cosa che il calcio ha scoperto che le società aggiustano i bilanci con le plusvalenze gonfiate mi destabilizza. Ch… - HuffPostItalia : Vince con il 72% il Sì al 2x1000 tra gli iscritti M5S -

Ultime Notizie dalla rete : Vince con

Messiuno scontatissimo Pallone d'Oro non per i meriti sul campo, ma per una chiara ed ... Non ha sorpreso nessuno, si sapeva che sarebbe finita così,una cerimonia che ha trovato il tempo che ...Restano nella scia della squadra campione d'Italia, l'Igor Gorgonzola Novara cheal quinto ... nel prepartita, è stata celebrata la Giornata mondiale contro la violenza sulle donnela lettura,...La partita di giovedì contro l'Empoli allo stadio Olimpico Grande Torino non sarà facile per il Toro, visto l'ottimo inizio di campionato dei toscani ed il loro ...Risultati MTT 29 Novembre, vediamo come si sono conclusi i più ricchi tornei di poker online domenicali in Italia.