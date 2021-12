VIDEO Salernitana-Juventus 0-2, gol Serie A: highlights e sintesi. Decisivi Dybala e Morata (Di martedì 30 novembre 2021) Il calcio in Italia ha visto proseguire la quindicesima giornata del girone di andata della Serie A 2020-2021: in uno dei due incontri delle ore 20.45 la Juventus ha vinto per 0-2 in casa della Salernitana. Reti decisive di Dybala al 21? e Morata al 70”. highlights Salernitana-Juventus 0-2 IL GOL DI Dybala L'UNICA VERA JOYA DI QUESTA JUVE! @PauDybala JRpic.twitter.com/3Bgib0JXgF — ???z? (@ grazy87) November 30, 2021 IL GOL DI Morata Morata GOAL, BERNARDESCHI ASSIST #SalernitanaJuvepic.twitter.com/Ac6qAWlSrg — Juve Canal (@juve canal) November 30, 2021 Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di martedì 30 novembre 2021) Il calcio in Italia ha visto proseguire la quindicesima giornata del girone di andata dellaA 2020-2021: in uno dei due incontri delle ore 20.45 laha vinto per 0-2 in casa della. Reti decisive dial 21? eal 70”.0-2 IL GOL DIL'UNICA VERA JOYA DI QUESTA JUVE! @PauJRpic.twitter.com/3Bgib0JXgF — ???z? (@ grazy87) November 30, 2021 IL GOL DIGOAL, BERNARDESCHI ASSIST #Juvepic.twitter.com/Ac6qAWlSrg — Juve Canal (@juve canal) November 30, 2021 Foto: LaPresse

