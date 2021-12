Vicenza, il presidente Rosso: “Abbiamo dei limiti, ma gli arbitri devono fare mea culpa” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVicenza – Al termine della gara con il Benevento, decisa al 95? da un colpo di testa di Barba, il presidente del Vicenza, Stefano Rosso, ha voluto esternare tutta la propria delusione. Il numero uno biancoRosso, così come fatto dal tecnico Cristian Brocchi, mette nel mirino la direzione di gara di Paolo Valeri e la decisione di allungare a cinque i minuti di recupero, dopo averne assegnati tre. “Abbiamo fatto quello che potevamo con una squadra in forte difficoltà a livello numerico. Una grande prestazione nonostante i due gol presi”, ha analizzato nel post partita Stefano Rosso, prima di giudicare l’operato del direttore di gara, “quest’anno il livello degli arbitri con noi è molto, molto basso. Sono arrabbiato perché c’era ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Al termine della gara con il Benevento, decisa al 95? da un colpo di testa di Barba, ildel, Stefano, ha voluto esternare tutta la propria delusione. Il numero uno bianco, così come fatto dal tecnico Cristian Brocchi, mette nel mirino la direzione di gara di Paolo Valeri e la decisione di allungare a cinque i minuti di recupero, dopo averne assegnati tre. “fatto quello che potevamo con una squadra in forte difficoltà a livello numerico. Una grande prestazione nonostante i due gol presi”, ha analizzato nel post partita Stefano, prima di giudicare l’operato del direttore di gara, “quest’anno il livello deglicon noi è molto, molto basso. Sono arrabbiato perché c’era ...

