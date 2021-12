Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2021 ore 20:30 (Di martedì 30 novembre 2021) Viabilità DEL 30 NOVEMBRE 2021 ORE 20:20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SULL’A1 Roma NAPOLI INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE CODE TRA APPIA E CASILINA SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA A STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA PASSIAMO AI CANTIERI. SONO TERMINATI I LAVORI SULLA VIA FLAMINIA PERTANTO, LA LINEA S03 BELLE ARTI GESTITA DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA Regione Lazio IN COLLABORAZIONE CON ATAC E Roma SERVIZI PER LA MOBILITÀ RIPRENDE IL CONSUETO ITINERARIO. PROSEGUONO INVECE LE POTATURE IN VIALE DELLE MILIZIE. DEVIATA QUINDI ... Leggi su romadailynews (Di martedì 30 novembre 2021)DEL 30 NOVEMBREORE 20:20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SULL’A1NAPOLI INCIDENTE TRA DIRAMAZIONESUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE CODE TRA APPIA E CASILINA SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA A STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA PASSIAMO AI CANTIERI. SONO TERMINATI I LAVORI SULLA VIA FLAMINIA PERTANTO, LA LINEA S03 BELLE ARTI GESTITA DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLAIN COLLABORAZIONE CON ATAC ESERVIZI PER LA MOBILITÀ RIPRENDE IL CONSUETO ITINERARIO. PROSEGUONO INVECE LE POTATURE IN VIALE DELLE MILIZIE. DEVIATA QUINDI ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Roma, scontro tra auto e monopattino: morto 48enne Incidente mortale questa sera a Roma . Un'auto ed un monopattino si sono scontrati alle 18.30 circa in via Cesare Federici, all'... per consentire le attività di indagine e agevolare la viabilità nella ...

