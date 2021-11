Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 30 novembre 2021)DEL 30 NOVEMBREORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL RACCORDO ANULARE. DISAGI IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA TUSCOLANA. CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER L’ARDEATINA SEMPRE PER INCIDENTE, FORTI RALLENTAMENTI SULLA COMPLANARE DEL TRATTO URBANO DELLA A 24 IN DIREZIONE DEL CENTRO PER TRAFFICO SI RALLENTA SULLA VIA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE, IN QUESTO CASO PER LAVORI IN CORSO SULLA VIA PONTINA DAL RACCORDO ANULARE A CASTEL DI DECIMA, VERSO POMEZIA DA FLAVIA DONDOLINI ED ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO E TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral