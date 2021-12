Verona-Cagliari | Tudor | “Radunovic strepitoso | meritavamo i tre punti”

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) “ha fatto 2-3 parate strepitose. Avremmo meritato i 3, gli avversari hanno agito solo su contropiede. Non siamo riusciti a fare gol, ma in Serie A queste partite si possono anche perdere. Quindi ci prendiamo questo punto”. Lo ha detto l’allenatore del, Igordopo il pareggio a reti inviolate contro ilnel turno infrasettimanale. Quasi il 70% del possesso palla per i gialloblù: “Non mi interessa, mi interessano le occasioni, il giro palla, le seconde palle, la riaggressione. Ben venga il possesso, ma contano le posizioni e il gioco veloce”, ha detto a Dazn. Resta a secco Simeone, maè soddisfatto: “Ha fatto un partitone, ha fatto bene anche con l’Empoli mentre a Genova era stanco. Ha fatto tanti gol, e gli avversari si preparano meglio. Lui e ...

SuperSportBlitz : #SerieA - Results: Salernitana 0-2 Juventus Verona 0-0 Cagliari #SSFootball - SuperSportBlitz : #SerieA - HT: Salernitana 0-1 Juventus Verona 0-0 Cagliari #SSFootball - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Hellas Verona-Cagliari: l'anno scorso fu 1-1 al Bentegodi - sportli26181512 : Hellas Verona-Cagliari 0-0: video, gol e highlights: Punto importante conquistato dal Cagliari nella difficile tras… - DirettaSicilia : Pari senza reti al ‘Bentegodì, Verona-Cagliari 0-0 - VERONA (ITALPRESS) – Reti bianche al Bentegodi tra Verona e Ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Cagliari

La cronaca della partita >> Meglio ilIn avvio sembra tutto facile per il, che trova le connessioni giuste tra trequartisti ed esterni e mette in difficoltà il sistema difensivo di ...Commenta per primo Hellas0 - 0 Montipò 6: rischia poco, anche se quando preso in causa risponde sempre presente. Dawidowicz 6: si dedica per lo più alla fase difensiva, anche se qualche strappo in avanti se ...Animi tesi a inizio secondo tempo tra gialloblù e rossoblù, per un fallo dell’attaccante argentino sull’uruguaiano Minuto 48 di Verona-Cagliari, Simeone viene ammonito per una brutta entrata su Nandez ...Terminati i primi tempi dei match delle 20.45, validi per il quindicesimo turno di Serie A. HELLAS VERONA - CAGLIARI - Dopo 45 minuti è 0-0 tra Hellas Verona e Cagliari. Parte meglio la squadra di cas ...