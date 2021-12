Venduto il primo 72Steel diesel elettrico, nuova flagship della flotta Sanlorenzo (Di martedì 30 novembre 2021) Sanlorenzo firma la vendita della nuova flagship della flotta, il suo primo 72Steel diesel elettrico, equipaggiato con la miglior tecnologia green oggi disponibile sul mercato. La Divisione Superyacht tira le somme di un anno da record e si prepara alla realizzazione di un nuovo progetto senza precedenti: la nuova ammiraglia della flotta. Sanlorenzo raggiunge un nuovo importante traguardo con la Divisione Superyacht: in un 2021 caratterizzato da grandi soddisfazioni commerciali e ottime performance finanziarie, la Società ha firmato il contratto per la produzione del più grande superyacht mai realizzato dal cantiere. Sanlorenzo ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 30 novembre 2021)firma la vendita, il suo, equipaggiato con la miglior tecnologia green oggi disponibile sul mercato. La Divisione Superyacht tira le somme di un anno da record e si prepara alla realizzazione di un nuovo progetto senza precedenti: laammiragliaraggiunge un nuovo importante traguardo con la Divisione Superyacht: in un 2021 caratterizzato da grandi soddisfazioni commerciali e ottime performance finanziarie, la Società ha firmato il contratto per la produzione del più grande superyacht mai realizzato dal cantiere....

