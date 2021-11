Variante Omicron, quanto serve la terza dose? Buca il vaccino? Quanto siamo protetti? Tutte le risposte ai dubbi di questi giorni (Di martedì 30 novembre 2021) L’ad di Moderna: «Vaccini non efficaci contro la nuova Variante». Pfizer sostiene il contrario. Cosa dice l’esperimento in laboratorio che ha inserito 20 mutazioni al virus della Sars Cov 2. Facciamo chiarezza. Di Perri: «La terza dose può essere determinante» Leggi su lastampa (Di martedì 30 novembre 2021) L’ad di Moderna: «Vaccini non efficaci contro la nuova». Pfizer sostiene il contrario. Cosa dice l’esperimento in laboratorio che ha inserito 20 mutazioni al virus della Sars Cov 2. Facciamo chiarezza. Di Perri: «Lapuò essere determinante»

Advertising

borghi_claudio : E intanto facciamo l'ennesima interrogazione su Locatelli che pare sapere tutto sulla variante omicron (terminando… - RobertoBurioni : Non c'è NESSUN dato affidabile (alle 10.15 del 30 novembre 2021, per evitare che qualcuno tagli e incolli tra quatt… - borghi_claudio : Poi abbiamo anche questo simpatico mentitore. La variante è PIÙ RAPIDA quindi vaccini ai bambini. Ma che schifo. M… - morrisfre : RT @ChanceGardiner: La dott.ssa sudafricana Angelique Coetzee che ha lanciato l'allarme sulla variante Omicron dice che il mondo sta reagen… - Max56gio : RT @RobertoBurioni: Non c'è NESSUN dato affidabile (alle 10.15 del 30 novembre 2021, per evitare che qualcuno tagli e incolli tra quattro m… -