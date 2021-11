Variante Omicron Italia, altri 5 positivi tra contatti ‘paziente zero’ (Di martedì 30 novembre 2021) altri 5 casi di contagio da Variante Omicron del Covid-19 sono emersi dal tracciamento dei contatti del professionista casertano ‘paziente zero’. Si tratta di tre alunni della scuola frequentata da uno dei figli dell’uomo, un membro del personale scolastico e una donna che lavora per la famiglia come badante. Questi 5 casi vanno ad aggiungersi alle 3 positività emerse ieri, la moglie e i due figli del professionista, e del professionista stesso, per un totale di 9 casi accertati di positività alla Variante Omicron in Campania. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 30 novembre 2021)5 casi di contagio dadel Covid-19 sono emersi dal tracciamento deidel professionista casertano. Si tratta di tre alunni della scuola frequentata da uno dei figli dell’uomo, un membro del personale scolastico e una donna che lavora per la famiglia come badante. Questi 5 casi vanno ad aggiungersi alle 3tà emerse ieri, la moglie e i due figli del professionista, e del professionista stesso, per un totale di 9 casi accertati dità allain Campania. L'articolo proviene daSera.

Advertising

borghi_claudio : E intanto facciamo l'ennesima interrogazione su Locatelli che pare sapere tutto sulla variante omicron (terminando… - RobertoBurioni : Non c'è NESSUN dato affidabile (alle 10.15 del 30 novembre 2021, per evitare che qualcuno tagli e incolli tra quatt… - borghi_claudio : Poi abbiamo anche questo simpatico mentitore. La variante è PIÙ RAPIDA quindi vaccini ai bambini. Ma che schifo. M… - EdiMommi : RT @LaVeritaWeb: La scopritrice della variante: «Tra gli infetti, zero ricoveri e vittime». Ieri, il Paese ha avuto solo sei decessi. L’age… - ADAM05081 : RT @L3onard___: Niente più bonifici per Crisanti? #Crisanti: “Variante Omicron? Se è così debole, vuol dire che la pandemia sta finendo.” -