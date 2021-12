Variante Omicron, fiducia da Israele: 3 dosi vaccino proteggono (Di martedì 30 novembre 2021) Tre dosi di vaccino contro il covid proteggono dalla Variante Omicron. Da Israele arrivano segnali di ottimismo nella campagna contro la diffusione della nuova Variante. Il ministro della Sanità israeliano Nitzan Horowitz ha affermato che gli individui pienamente vaccinati contro il covid, possono essere protetti anche contro la Variante Omicron. In Israele sono stati fino a ora confermati quattro casi di positività alla Variante. “Nei prossimi giorni avremo informazioni accurate sull’efficacia del vaccino contro Omicron, ma c’è già spazio per l’ottimismo, e ci sono indicazioni iniziali per cui coloro che sono stati vaccinati con un vaccino ancora ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 novembre 2021) Tredicontro il coviddalla. Daarrivano segnali di ottimismo nella campagna contro la diffusione della nuova. Il ministro della Sanità israeliano Nitzan Horowitz ha affermato che gli individui pienamente vaccinati contro il covid, possono essere protetti anche contro la. Insono stati fino a ora confermati quattro casi di positività alla. “Nei prossimi giorni avremo informazioni accurate sull’efficacia delcontro, ma c’è già spazio per l’ottimismo, e ci sono indicazioni iniziali per cui coloro che sono stati vaccinati con unancora ...

