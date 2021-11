Valentino Rossi interessato alle corse in auto: “Spero di tornare a correre negli USA” (Di martedì 30 novembre 2021) Valentino Rossi continua a guardare con molta attenzione alle auto dopo aver reso noto la propria partecipazione all’edizione 2022 della 12h del Golfo, competizione che si svolgerà nel primo settimana di gennaio in quel di Abu Dhabi. Il ‘Dottore’ non ha ancora scelto in quale campionato correrà il pRossimo anno e soprattutto con quale auto militerà nell’infinito mondo delle ruote coperte. L’ex #46 del Motomondiale non esclude neanche gli USA e strizza l’occhio in un intervista all’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, la principale realtà statunitense riservata alle GT ed ai prototipi. International Motor Sports Association (IMSA) è un organizzazione che gestisce una serie di campionati tra USA e Canada. Il principale è il WeatherTech SportsCar Championship che ha ... Leggi su oasport (Di martedì 30 novembre 2021)continua a guardare con molta attenzionedopo aver reso noto la propria partecipazione all’edizione 2022 della 12h del Golfo, competizione che si svolgerà nel primo settimana di gennaio in quel di Abu Dhabi. Il ‘Dottore’ non ha ancora scelto in quale campionato correrà il pmo anno e soprattutto con qualemiliterà nell’infinito mondo delle ruote coperte. L’ex #46 del Motomondiale non esclude neanche gli USA e strizza l’occhio in un intervista all’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, la principale realtà statunitense riservataGT ed ai prototipi. International Motor Sports Association (IMSA) è un organizzazione che gestisce una serie di campionati tra USA e Canada. Il principale è il WeatherTech SportsCar Championship che ha ...

