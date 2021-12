Vaccino Johnson & Johnson, stop da Slovenia dopo morte 20enne (Di martedì 30 novembre 2021) La Slovenia ha deciso di sospendere la somministrazione del Vaccino Johnson & Johnson contro il Coronavirus dopo che una donna di 20 anni dopo la vaccinazione per coaguli di sangue. Lo ha annunciato il ministro della Sanità Janez Poklukar. La Slovenia aveva già sospeso l’uso del Vaccino monodose di Johnson & Johnson, dopo la morte a settembre della donna, deceduta per un’emorragia cerebrale e coaguli di sangue, giorni dopo aver ricevuto una dose. Un comitato di esperti ha confermato una rara complicanza indotta dal Vaccino. L'articolo ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 novembre 2021) Laha deciso di sospendere la somministrazione delcontro il Coronavirusche una donna di 20 annila vaccinazione per coaguli di sangue. Lo ha annunciato il ministro della Sanità Janez Poklukar. Laaveva già sospeso l’uso delmonodose dilaa settembre della donna, deceduta per un’emorragia cerebrale e coaguli di sangue, giorniaver ricevuto una dose. Un comitato di esperti ha confermato una rara complicanza indotta dal. L'articolo ...

Advertising

Adnkronos : Vaccino Johnson & Johnson, Slovenia lo sospende dopo la morte di una 20enne. #ultimora - borghi_claudio : Qui invece l'interrogazione su gp vaccini non autorizzati in Italia e sulla mattana di obbligare i vaccinati Johnso… - GalvagniErik : RT @_cieloitalia: 'Variante Omicron, Johnson & Johnson studia vaccino ad hoc' Sarà pronta non appena ci sarà la nuova variante.?? https://t… - paolobura1 : RT @Adnkronos: Vaccino Johnson & Johnson, Slovenia lo sospende dopo la morte di una 20enne. #ultimora - PseudoEly : RT @Adnkronos: Vaccino Johnson & Johnson, Slovenia lo sospende dopo la morte di una 20enne. #ultimora -