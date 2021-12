Una Vita, anticipazioni spagnole: un'amara verità (Di martedì 30 novembre 2021) Tempo di grandi rivelazioni ad Una Vita, dove Anabel Bacigalupe, come raccontano le anticipazioni spagnole, durante i prossimi episodi, deciderà finalmente di essere sincera con Miguel e gli racconterà i particolari del suo rapporto con i Quesada. Da tempo, il giovane Olmedo sospetta che la sua fidanzata abbia dei trascorsi con Aurelio, ma la figlia di Marcos non ha mai voluto approfondire la questione apparendo sfuggente ed evasiva sull'argomento. Aurelio, infatti, comincerà con assiduità ad importunare Anabel soprattutto quando la vedrà in compagnia di Miguel dando adito ai sospetti del ragazzo. In seguito, il pubblico assisterà ad un piccolo salto temporale che chiarirà diverse questioni. Innanzitutto, si verrà a sapere che Felicia è morta e Marcos sarà impegnato a scoprire chi l'abbia uccisa. L'uomo sospetterà dei Quesada ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 30 novembre 2021) Tempo di grandi rivelazioni ad Una, dove Anabel Bacigalupe, come raccontano le, durante i prossimi episodi, deciderà finalmente di essere sincera con Miguel e gli racconterà i particolari del suo rapporto con i Quesada. Da tempo, il giovane Olmedo sospetta che la sua fidanzata abbia dei trascorsi con Aurelio, ma la figlia di Marcos non ha mai voluto approfondire la questione apparendo sfuggente ed evasiva sull'argomento. Aurelio, infatti, comincerà con assiduità ad importunare Anabel soprattutto quando la vedrà in compagnia di Miguel dando adito ai sospetti del ragazzo. In seguito, il pubblico assisterà ad un piccolo salto temporale che chiarirà diverse questioni. Innanzitutto, si verrà a sapere che Felicia è morta e Marcos sarà impegnato a scoprire chi l'abbia uccisa. L'uomo sospetterà dei Quesada ...

