Ufficiale: Andrea Corradino nominato vicepresidente dello Spezia. Il comunicato (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Lo Spezia Calcio comunica che l’assemblea dei soci, riunitasi questo pomeriggio presso il centro sportivo “Ferdeghini”, ha nominato l’Avv. Andrea Corradino consigliere di amministrazione del club aquilotto. Il noto professionista spezzino ricoprirà la carica di vicepresidente del Club, ruolo già ricoperto in passato. “Un caloroso bentornato ad Andrea Corradino. Siamo entusiasti di riaverlo all’interno del club e siamo sicuri che ricoprirà egregiamente il nuovo ruolo”, queste le parole del Presidente dello Spezia Calcio, Philip Platek. La Società Spezia Calcio Srl comunica dunque che il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà d’ora in avanti così composto: Philip Raymond Platek Jr. – Presidente Andrea ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 1 dicembre 2021) LoCalcio comunica che l’assemblea dei soci, riunitasi questo pomeriggio presso il centro sportivo “Ferdeghini”, hal’Avv.consigliere di amministrazione del club aquilotto. Il noto professionista spezzino ricoprirà la carica didel Club, ruolo già ricoperto in passato. “Un caloroso bentornato ad. Siamo entusiasti di riaverlo all’interno del club e siamo sicuri che ricoprirà egregiamente il nuovo ruolo”, queste le parole del PresidenteCalcio, Philip Platek. La SocietàCalcio Srl comunica dunque che il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà d’ora in avanti così composto: Philip Raymond Platek Jr. – Presidente...

