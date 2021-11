Tutto e il contrario di tutto. Variante Omicron nella nebbia delle dichiarazioni (Di martedì 30 novembre 2021) Da quando si è iniziato a parlare della nuova Variante Omicron, rilevata per la prima volta in Botswana, sono state centinaia le dichiarazioni rilasciate da istituzioni nazionali e internazionali, virologi, epidemiologi e leader politici. Tutti, però, hanno detto tutto e il contrario di tutto. Il risultato è che la situazione è poco chiara e risulta difficile capire effettivamente quanto sia rischiosa questa nuova Variante. La Omicron è “altamente trasmissibile”, servono “azioni urgenti”, hanno detto i ministri della salute del G7 che si sono riuniti d’urgenza per discutere del nuovo allarme pandemico arrivato dal Sudafrica. Ma l’Oms dice che “non ci sono evidenze che Omicron sia più ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 30 novembre 2021) Da quando si è iniziato a parlare della nuova, rilevata per la prima volta in Botswana, sono state centinaia lerilasciate da istituzioni nazionali e internazionali, virologi, epidemiologi e leader politici. Tutti, però, hanno dettoe ildi. Il risultato è che la situazione è poco chiara e risulta difficile capire effettivamente quanto sia rischiosa questa nuova. Laè “altamente trasmissibile”, servono “azioni urgenti”, hanno detto i ministri della salute del G7 che si sono riuniti d’urgenza per discutere del nuovo allarme pandemico arrivato dal Sudafrica. Ma l’Oms dice che “non ci sono evidenze chesia più ...

