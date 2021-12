“Tutti i bianchi sono razzisti”, il nuovo CEO di Twitter inciampa in vecchio tweet (Di martedì 30 novembre 2021) Parag Agrawal ha provato in prima persona quello che viene definito il collasso dei contesti, che si ha quando una dinamica viene amplificata dalla colonna dei Trending Topic, dove scorrono argomenti e discussioni che, nella maggior parte dei casi, provengono da utenti con cui... Leggi su repubblica (Di martedì 30 novembre 2021) Parag Agrawal ha provato in prima persona quello che viene definito il collasso dei contesti, che si ha quando una dinamica viene amplificata dalla colonna dei Trending Topic, dove scorrono argomenti e discussioni che, nella maggior parte dei casi, provengono da utenti con cui...

Advertising

aledige : L'adeguatezza dei ministri #Bianchi e #Speranza (ormai persa) sta tutta nel casino relativo al ricorso alla DAD in… - lokifriggachild : RT @LisaDMona: maschi bianchi etero neurotipici senza disabilità avranno davvero il coraggio di dire 'per me dovrebbero essere presi in gir… - gio_colfer : RT @LisaDMona: maschi bianchi etero neurotipici senza disabilità avranno davvero il coraggio di dire 'per me dovrebbero essere presi in gir… - LisaDMona : maschi bianchi etero neurotipici senza disabilità avranno davvero il coraggio di dire 'per me dovrebbero essere pre… - dilio_bianchi : RT @Anitasamp2: Buongiorno a tutti (5Terre Vernazza ?????????????????????? -