Tuffi, Mondiali Juniores 2021: Chiara Pellacani guida la spedizione azzurra. Attesa anche per Matteo Santoro (Di martedì 30 novembre 2021) Il 2021 dei Tuffi sta andando in archivio, ma c'è ancora tempo per un ultimo grande evento. A Kiev, infatti, dal 2 al 9 dicembre sono in programma i Mondiali Juniores. La FINA ha deciso di ampliare il numero degli atleti per questa manifestazione iridata, permettendo anche agli atleti dell'annata 2002 di poter comunque gareggiare, nonostante il limite di età che scadeva nella passata stagione, visto che i Mondiali erano stati spostati a causa della pandemia. Questa possibilità ha permesso all'Italia di convocare Chiara Pellacani, che sarà certamente la stella della squadra azzurra ed una delle possibili protagoniste del Mondiale. La romana proverà a conquistare la sua prima medaglia mondiale a livello giovanile, dopo quelle conquistate ...

