Tudor: “Solo il Verona in campo, il loro portiere ha salvato il risultato” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Igor Tudor, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato così dopo il pari a reti bianche contro il Cagliari: La reazione è stata quella che si attendeva dopo la Samp?“Penso che il risultato non sia giusto: c’è stata Solo una squadra in campo. Il loro portiere ha deciso la partita. Ho comunque fatto i complimenti ai ragazzi: la Serie A è difficile, queste partite si possono anche perdere, invece abbiamo sempre avuto la struttura di squadra giusta, siamo stati sempre attenti. Il Cagliari ha tre o quattro giocatori molto importanti, e noi su questo aspetto abbiamo lavorato molto bene. C’era voglia di vincere, abbiamo creato abbastanza ma il loro portiere ha fatto bene. Ci è mancata un po’ di lucidità avendo giocato dopo tre giorni, ma lo vedo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Igor, tecnico dell’Hellas, ha parlato così dopo il pari a reti bianche contro il Cagliari: La reazione è stata quella che si attendeva dopo la Samp?“Penso che ilnon sia giusto: c’è statauna squadra in. Ilha deciso la partita. Ho comunque fatto i complimenti ai ragazzi: la Serie A è difficile, queste partite si possono anche perdere, invece abbiamo sempre avuto la struttura di squadra giusta, siamo stati sempre attenti. Il Cagliari ha tre o quattro giocatori molto importanti, e noi su questo aspetto abbiamo lavorato molto bene. C’era voglia di vincere, abbiamo creato abbastanza ma ilha fatto bene. Ci è mancata un po’ di lucidità avendo giocato dopo tre giorni, ma lo vedo ...

Advertising

Fermattionico : @EdoardoMecca1 Allegri si esonera a fine stagione con la mancata qualificazione in Champions e, a dir tanto solo la… - mauro_marley : @AndreaPintore5 Ma allora cazzo paghiamo certi ingaggi se poi dipende tutto e solo dall'allenatore? Stesso discorso… - Davide70405052 : RT @RifugioAsinelli: Nonno Tudor dice che non è più verde solo l'erba del vicino, ma anche quella fuori dalla staccionata. Che si sappia! ??… - GINA32451015 : RT @RifugioAsinelli: Nonno Tudor dice che non è più verde solo l'erba del vicino, ma anche quella fuori dalla staccionata. Che si sappia! ??… - free_anto1 : RT @RifugioAsinelli: Nonno Tudor dice che non è più verde solo l'erba del vicino, ma anche quella fuori dalla staccionata. Che si sappia! ??… -