Trovato in Polonia ciondolo decorato risalente a 41 500 anni fa

Un ciondolo scolpito ricavato da un pezzo di una zanna di mammut lanoso potrebbe essere il più antico esempio conosciuto di gioielli decorati in Eurasia realizzati da esseri umani. La scoperta, riportata su Scientific Reports (gruppo Nature), è il risultato di uno studio multidisciplinare di un gruppo internazionale di ricerca coordinato da ricercatori dell'Università di Bologna in collaborazione con l'Istituto Max Planck per l'Evoluzione Umana (Germania), l'Università di Wrocław (Polonia) e l'Istituto di Sistematica ed Evoluzione degli Animali dell'Accademia Polacca delle Scienze. Il ciondolo è stato trovato nel 2010 nella grotta di Stajnia, un riparo naturale nella roccia nel sud della Polonia durante le indagini archeologiche dirette da Mikołaj Urbanowski (co-autore dell'articolo).

