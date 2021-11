Tronchetto salato salmone e ricotta | l’antipasto delle feste!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 30 novembre 2021) Questa ricetta è un vero e proprio capolavoro di gusto: unalche si presta ad aprire in maniera trionfale un appuntamento festoso! Una pasta biscotto elastica e delicata, un ripieno morbido e saporito e un connubio dolceche farà vibrare le papille gustative vostre e dei vostri ospiti. Stupite ancora familiari e amici presentando in tavola questo piatto bellissimo da vedere, delicatissimo da assaporare. Delizierà ogni palato, anche quello più esigente e raffinato. E voi sarete sommerse di complimenti e applausi. Curiose di scoprire come procedere per realizzare questo capolavoro di gusto? Iniziamo!: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuratevi: per la pasta ...