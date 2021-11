Treni | guasti e gelo mandano in tilt le linee ferroviarie Ritardi | Giani | Inaccettabile

Advertising

Firemze, 30 novembre 2021 - Mattinata di autentica passione per i pendolari in Toscana.temporanei alla linea elettrica a Firenze Rovezzano , provocati dalle basse temperature di queste ore, e problemi a un passaggio a livello fra Pistoia e Serravalle mandano in tilt le tratte ...Rabbia tra gli utenti che da diversi mesi si scontrano cone scioperi. 'Così non si può più ...stracolmi dove il distanziamento è un miraggio. 'Qui parlano di Green Pass, di Super Green ...Circolazione rallentata anche fra Pisa e Firenze a causa di un guasto alla linea in corrispondenza di Pontedera. Sui social arriva l'immediata presa di posizione del presidente della Regione, Eugenio ...Disagi per i napoletani che per muoversi devono utilizzare la linea 1 della metropolitana. Da stamattina la linea 1 della metro effettuato infatti soltanto il servizio sulla tratta ...