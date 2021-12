Trema il Principato di Monaco | Charlene è incinta di un altro Chi è il famoso padre e perché l’hanno fatta sparire

Leggi su cityroma

(Di martedì 30 novembre 2021) Emerge una nuova voce riguardo il caso didie dei motivi che la tengono lontana dalla famiglia. In questi mesi il principe Alberto sta facendo i conti sui pettegolezzi che riguardano lo stato di salute di sua moglie. Sono moltissime le ipotesi e i sudditi sono sempre più confusi. Per lo più, si tratta di fake news che spesso servono esclusivamente a mettere in ombra la famiglia reale. L’ultima che sta girando in rete negli ultimi giorni è quella di una presunta gravidanza. Un nuovo principino, dopo i due gemelli Jacques e Gabriella, nati il dieci dicembre del 2011. La news è stata divulgata dal magazine tedesco Freizeit – Monat, ma sono in molti a non crederle. Già dopo la nascita dei due gemelli infatti, la madre didi, Lynette Wittstock, aveva parlato dell’impossibilità della ...