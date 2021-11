Tragico scontro in A1 a Calenzano | un morto e due feriti Coda di 4 chilometri verso nord

(Di martedì 30 novembre 2021) Un uomo è mort o e altre due persone sono rimaste ferite nellotra quattro mezzi pesanti avvenuto sull'autostrada A1 al chilometro 268, in direzione, all'altezza di, in ...

La Nazione

tra due mezzi pesanti sull'Autostrada A1, due le persone rimaste coinvolte, una è deceduta sul colpo. Chiusa la corsia nord L'incidente si è verificato in tarda mattinata al chilometro ...Un uomo è mort o e altre due persone sono rimaste ferite nellotra quattro mezzi pesanti avvenuto sull'autostrada A1 al chilometro 268, in direzione nord, all'altezza di Calenzano, in provincia di Firenze. Sono intervenuti i igili del fuoco. Al momento ...Firenze, 30 novembre 2021 - Un uomo è morto e altre due persone sono rimaste ferite nello scontro tra mezzi pesanti avvenuto sull'autostrada A1 al chilometro 268, in direzione nord, all'altezza di Cal ...Il terribile sinistro s'è verificato questa mattina all'altezza dello svincolo per Galatone e Santa Maria al Bagno. A perdere la vita, Giuseppe Leopizzi, 55enne di Parabita, titolare di un'impresa edi ...